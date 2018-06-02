美國防部長嗆中國：會與台灣軍事合作

美國國防部長馬提斯（James Mattis）強調，美國會與台灣有防禦軍備上的合作。（法新社）

2018-06-02 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis），今（2日）在新加坡出席亞洲最大年度安全會議「香格里拉對話」，他在致詞時提到中國問題時嗆聲連連，不僅強調美軍會繼續在印度太平洋留下來，還說美國會與台灣有防禦軍備上的合作。

據《路透》報導，自蔡英文2016年就職台灣總統後，中國對台灣的敵意持續增加。馬提斯對此表示，五角大樓致力於和台灣合作，提供防禦所需的軍備和服務，儘管這可能會激怒中國。

據《CNN》報導，南海問題在「香格里拉對話」中也是熱門議題，中國聲稱從海南島向東南延伸數百英里的島嶼和領土都是其領域。馬提斯對此表示，中國的南海政策與美軍戰略有所差異。

馬提斯說，中國南海人工島嶼的軍事化，包括部署反艦飛彈、地對空飛彈、電子干擾器，以及最近在島嶼登陸的轟炸機，是中國想達到恐嚇和脅迫的目的。

而對於希金斯號驅逐艦（USS Higgins）和安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam），於5月27日駛近西沙群島引起中國的憤怒，馬提斯表示該處是國際公海，美軍不僅僅為了美國而自由航行，也為所有國家提供航行自由。

報導指出，由於中國近來屢次對台灣施壓，讓台灣被國際社會孤立，因此馬提斯在台灣問題上，還強調「我們反對所有單方面改變現狀的行為，並將繼續堅持任何符合兩岸人民意願的解決辦法。」