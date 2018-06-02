金正恩豪奢宅邸曝光 前侍衛爆「至少還有8座」

金正恩位於平壤的一座豪宅外型相當簡約。（翻攝自太陽報）

2018-06-02 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓國情相當封閉，領導人金正恩的私生活領域更是保密到家，不過金正恩日前在平壤接見俄國外長，同行的俄羅斯記者獲准進入拍下金正恩的豪宅，揭開北韓領導人平日起居的神秘面紗。

綜合外媒報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）週四（31日）出訪平壤，代表俄羅斯總統普廷向金正恩對於朝鮮半島無核化的努力致上祝福，同行的俄國記者沙瑞福林（Valery Sharifulin）獲准進入金正恩豪宅拍攝參觀，對比過去北韓嚴格保密的作風來看，這次拍得的照片彌足珍貴。

照片中的建築物位於北韓首都平壤某處，畫面可見，地上建物約有2層樓，四面建有大大的落地窗，內部裝潢相當簡約，車道前的花園採西式風格，草木均修剪得相當整齊，還有數座高度不一的噴水池，讓整個花園步道靜中有動。

金正恩前貼身隨扈李勇國（Lee Young-kuk）透露，金正恩還擁有至少8間像這樣的豪宅，坐落在國內不同地區，此前曾有外媒發表金正恩豪宅的空拍俯瞰圖，及數張室內陳設的照片，不過如此清晰的近距離實拍照仍可說是相當難得，讓外界得以更進一步了解金正恩的豪奢生活。

豪宅前方的花園內草木修剪得十分整齊，並建有數座噴水池。（翻攝自太陽報）

豪宅採西式建築風格。（翻攝自太陽報）