川普再惹議 就業報告出爐前發推文恐洩密

2018-06-02 02:36

〔中央社〕美國總統川普熱愛在社群媒體推特發文，議題無所不包，但他今天在就業報告出爐前發文暗示數據不錯，打破多年來總統保密的慣例，此舉恐違反聯邦規定，甚至有圖利他人之嫌。

美國勞工統計局（BLS）每月第一個星期五發布的月度就業報告，包含非農業就業人數變化與失業率，向來是華爾街最重視的經濟數據之一，數據好壞常牽動美股走勢，影響遍及全球金融市場。

紐約時報報導，依照傳統，美國總統與財政部長、白宮經濟顧問委員會主席等高層官員，會在就業報告出爐前一晚聽取簡報，美東時間隔天上午8時30分報告正式公布前，他們都不得對外透露簡報內容。

但川普今天上午7時21分在推特（Twitter）發文，似乎預告就業數據很理想。他寫道：「期待見到今早8時30分發布的就業數據。」

不少網友認為，這則推文是川普提前得知就業數據，且知道數據不錯的證據。最終公布的報告顯示，美國5月新增22.3萬名非農業就業人口，優於市場預期；失業率降至3.8%，創18年來新低。

白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）承認，他在5月31日晚間和川普分享最新就業數據，但他認為川普今天上午的推文不足為慮。

柯德洛接受財經媒體CNBC訪問時說：「我不覺得他（川普）有洩露任何消息，我認為這一切都符合常規、法律和習慣。」

但報導指出，川普這則推文可能違反1985年頒布的一項聯邦規定。

這項規範聯邦數據發布的規定明定：「所有提前取得資訊和預估數據的行政部門人員，都有責任確保相關資料在官方發布前不外流。」

早在5月就業數據出爐前，多位經濟學家便表示，他們對川普暗示報告內容感到震驚，因為金融市場上手腳靈活的交易員，可能把握機會下多單，趁股市上漲時賺進大把鈔票。其他經濟學家更懷疑，川普若願意向推特用戶暗示就業數據不錯，他可能早就把數據分享給身邊的人士。

曾在歐巴馬主政時擔任白宮經濟顧問委員會主席的佛曼（Jason Furman）表示，川普和大眾分享提前得知的就業數據，是擾亂秩序且不當的作法。「更大的隱憂是，如果他前一晚私下向朋友誇耀，那些朋友可能靠這些資訊賺進數百萬美元。」（編輯：徐睿承）