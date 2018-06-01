沙烏地公主坐敞篷車登封面 女權運動者卻被關

沙烏地阿拉伯上個月將倡議准許女性開車的維權人士關進監獄，「時尚雜誌阿拉伯版」6月號封面卻刊登海法公主坐在紅色敞篷車駕駛座的照片，引發憤怒。（翻攝voguearabia的IG）

2018-06-01 23:58

〔中央社〕沙烏地阿拉伯上個月將倡議准許女性開車的維權人士關進監獄，「時尚雜誌阿拉伯版」6月號封面卻刊登海法公主坐在紅色敞篷車駕駛座的照片，引發憤怒。

距離6月24日女性開車解禁僅剩數周，當局上個月卻逮捕10多名維權人士，其中多名女性已倡議開放這項禁令多年。

支持這些被捕維權人士的民眾在社群媒體發文，指控「時尚雜誌阿拉伯版」對刊登在封面上的海法公主（Hayfa bint Abdullah al-Saud）照片麻木不仁。

用戶@Hala_Aldosari發推文說：「公主躍上時尚雜誌阿拉伯版封面，慶祝取消女性開車禁令。然而推動准許女性開車的維權人士卻因叛國罪入獄。」

若干推特用戶P圖，把雜誌封面上海法公主的臉，換成遭到拘押的維權人士哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul），並加以分享。

長達數10年的女性開車禁令取消，外界讚譽這項決定是沙烏地阿拉伯邁向進步新趨勢的明證。

但是上述逮人作法，已使倡議人士和聯合國對王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammad bin Salman Al Saud）的改革方式產生疑慮。