爆卦稱友邦外交部長密訪北京 鄉民IP證實來自中國

有批踢踢鄉民5月27日以「爆卦」指出，台灣友邦宏都拉斯外交部長密訪中國北京，訊息當天就獲得宏國駐台大使謝拉否認，官方目前查出，該批踢踢鄉民IP位址位於中國石家莊市。（圖擷取自PTT）

2018-06-01 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕有批踢踢鄉民5月27日以「爆卦」指出，台灣友邦宏都拉斯外交部長密訪中國北京，訊息當天就被宏國駐台大使謝拉（Rafa Sierra）否認，官方目前查出，這名批踢踢鄉民IP位址位於中國石家莊市。

根據《壹週刊》報導，布吉納法索5月26日與台灣斷交的隔天早上，在批踢踢八卦板中的「[爆卦] 洪（宏）都拉斯外長密訪帝都」已被官方證實，係來自中國的假消息，名為「longyin （龍吟）」的鄉民IP位址在中國河北省石家莊市，而且，這已不是他第一次釋放煽動性訊息。

官方查出，近期內傳出我國金援海地45億元、以改善人民生活的消息，這個鄉民就於批踢踢公布名為「幹！幫海地建電力/我們能跟他買電/懂？」貼文，導致許多鄉民在下方留言處引起騷動，推測這名鄉民極有可能為中國潛入台灣網域的網軍。

國家安全相關單位對此指出，名為「longyin （龍吟）」的鄉民幾乎全是發表風向文，雖然文筆語意與國人相同，但措辭均為中國用語，如「洪都拉斯（此指友邦、非藝人）」、「多米尼加」、「外長」，並稱南海是「中國的土地」，仔細看不難察覺是中國不良份子所為。

詳情請見連結

[爆卦] 洪都拉斯外長密訪帝都