「母胎單身」 英國106歲人瑞的長壽秘訣

黛伊日前在她住的諾頓利斯療養院（Norton Lees Hall，見圖），與家人一起慶祝生日。（翻攝Google地圖）

2018-06-01 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國百歲人瑞黛伊（Madeline Dye）分享她的「長壽秘訣」，稱因為自己是「邊緣人」更是「母胎單身」，所以才能活到106歲。

綜合外電報導，1912年，英國鐵達尼號沈船，同年黛伊出生，似乎也象徵黛伊的愛情從出生開始就沉到海裡。她至今已106歲，當有人問起她的戀愛史或是否有丈夫，她總回答「我從來沒有過任何一個男朋友，這就是為什麼我能夠活到這個歲數。」黛伊認為自己的長壽秘訣就是保持獨立，盡量避開人際關係。

黛伊的姪女希頓（Diana Heaton）相信，她能如此長壽是因為她免去了面對婚姻與人際關係，時常伴隨而來的壓力。

黛伊的父親在第一次世界大戰中過世，家庭陷入困頓，這讓她體認到「屬於自己的時間」相當重要，不只沒交過男友，也沒有什麼社交，家人為她慶祝90歲生日時才第一次踏入酒吧。即使退休後，她仍可以不靠拐杖自由行走，甚至可以料理三餐、更換窗簾，直到103歲時摔了一跤，因此住進養老院接受護理照護。報導指出，黛伊在退休前都是走1.6公里的上坡路去上班，且每天來回兩趟。