美國福利真好? 人都死了17年 還照發社會福利金

美國社安局近日被爆不斷發放退休金給死者，金額高達美金2000萬，引起外界撻伐。（路透）

2018-06-01 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球人口老化遽增，退休金的需求也越來越大，近期美國社會安全局（Social Security）被爆不斷匯社會安全褔利金（美國退休養老金）給已逝的678名申請者，金額總計高達美金2000萬（約近新台幣6億），引起外界撻伐。

綜合外媒報導，據社安局內部監察室的報告統計，2017年4月，內部系統登記的死亡人數為678名，但社安局仍向這些死者匯錢，匯錯時間最短達9個月，最長約17年，而匯錯金額累積約美金2000萬。監察人員認為，如果問題再不解決，未來12個月內將會再發放美金600萬元（約新台幣1億7894萬）。

社安局副總務長霍爾（Stephanie Hall）表示，局內的系統已有數10年歷史，難免會出錯，但他們2014年起已進行更新，目前匯錯錢的情況已大幅改善。監察人員指出，發錯錢的人數，從2009年的6000人至2013年時降到低於2500人。目前社安局正在追查匯錯錢的對象，並實施追繳及持續改善系統。

其實社安局匯錢給死者的問題一直存在，其中有一個誇張的例子，1名申請者已於2010年9月逝世，2010年11月由社安局登記在死亡名單內，但社安局未查覺而繼續匯錢，累積金額高達美金13萬3000元（約新台幣396萬元）。此情況直至2017年5月才被監察人員發現並撤銷，且目前已展開刑事調查和追繳責任。