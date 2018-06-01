猛獸集體大脫逃！ 德國動物園 獅子、老虎、豹和熊逃出籠

2018-06-01 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕猛獸集體大脫逃！德國近期連日的暴雨釀成水災，但沒想到暴雨淹掉了動物園，讓2頭獅子、2隻老虎、1隻豹和1隻熊逃出籠子。

綜合外媒報導，德國西部的呂內巴赫Eifel Zoo動物園發生2頭獅子、2隻老虎1隻豹和1隻熊逃走；當地警方發布通告，要求當地居民留在家中，若是發現這些猛獸的蹤跡要馬上報警。

據當地媒體推測，這些猛獸可能是趁暴風雨所導致的水災逃走。

目前熊已經被發現且獵殺，而當局警方已投入人力持續搜索其他的猛獸，而該出事的動物園對此則沒有任何回應。