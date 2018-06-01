臉書大危機！美國研究證實 青少年「放棄FB」ing

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，目前只有51％的13至17歲美國青少年使用臉書。（路透）

2018-06-01 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國皮尤研究中心（Pew Research Center）調查指出，目前只有51％的13至17歲美國青少年使用臉書，從2015年以來已驟減20％的青少年使用者。

據《CNN》報導，皮尤於5月31日透露，YouTube是青少年中最受歡迎的網路平台，約85％的人使用它；青少年在Instagram（72％）和Snapchat（69％）上也很活躍，Twitter以32％排在後面，Tumblr約14％。

儘管這項研究範圍較小，是在今年春季開始的1個月內向750名青少年中進行調查， 但對Facebook來說仍然是個隱憂。臉書日前才發生美國和加拿大總用戶首次減少的事件，儘管最近開始觸底反彈，然而整體來說臉書在全球增加使用者的速度已經放緩。

皮尤研究中心還發現，和高收入家庭的青少年比起來，低收入家庭的青少年更傾向於使用Facebook，另外，青少年擁有智慧型手機的比率也大幅增加，從2015年的75％成長為現在的95％，這正好解釋了為何有許多青少年成天都掛在網路上。