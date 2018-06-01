一張票連用7次...法電視台揭露中國人「羅浮宮門票詐欺」

法電視台揭露，有中國人利用羅浮宮的門票漏洞大賺偏財。（法新社）

2018-06-01 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎羅浮宮在去年吸引810萬人次參觀，奪下2017年全球最受歡迎博物館冠軍。但法國電視台節目揭露，有中國人會以鑽漏洞的方式，非法重複使用羅浮宮門票牟利。

中國官媒《環球網》報導，法國電視二台節目《經濟廣角》，在近日揭露了中國遊客到訪法國的各種現象。當中指出，由於羅浮宮沒有中文導覽服務，便有中國人在周圍出租自行開發的導覽設備，價格比館內的語音導覽便宜1至2歐元，每天能租出500多個，收入1500至2500歐元（約台幣5萬3至8萬8千元），獲利頗豐。

但這些人同時利用羅浮宮的票券漏洞大賺偏財，羅浮宮每張門票15歐元，全日有效但禁止轉售，他們便在開館後各自購買上百張，當有旅遊團結束參觀後，導遊便會向遊客回收門票，再轉給別團使用，一張門票整天下來最多可用到7次。館方指出，單就門票問題，每年損失至少100萬歐元（約台幣3535萬），強調他們已注意到此類「大規模詐欺」行為，除了將擬定更嚴格的管理措施外，也會請巴黎警方進行調查。

對於這樣的行為，中國不少網友反倒認為是羅浮宮管理不力，「只能說法國人蠢！明顯的商機抓不住！明顯的漏洞不去堵！打卡機呢？」、「管理有疏漏，個別導游太無恥」、「只能說中國人太聰明，滿目商機，法國姥太愚蠢，把門票印有副卷，入門時把副卷撕下，正券就只有留念的作用了。」也有人認為，這是不肖業者的問題，與中國遊客無關。