〔即時新聞/綜合報導〕美國白宮出現溫馨一幕!川普5月30日簽署「嘗試權利法案(The Right to Try Act)」,讓末期病患有權接受實驗性治療,嘗試是否能改善甚至治癒其症狀。來自印第安那州罹患肌肉萎縮症的小男孩麥克林(Jordan McLinn),屢次想和川普抱抱但始終找不到機會,川普發現後一把將男孩抱緊處理。

據《ABC》報導,麥克林與母親一直為該法案奮鬥,法案將冠上他與其他4人的名字。簽署時麥克林手持簽名筆,在川普的旁邊一直伸手想抱抱,最後終於得到美國總統的注意,川普將小男孩熊抱起來並親了親他的額頭,現場響起掌聲與歡呼聲。

川普說,嘗試權利真是一個好名字,他相信許多嘗試都會取得成功,無數美國人的生命最終將會得救。

