他被解僱後拿30萬創業 如今身價2280億元

美國地產大亨羅斯（Stephen Ross）年輕時被解僱，向媽媽借1萬美元（約新台幣30萬元）創業，如今身價高達76億美元（約新台幣2280億）。（圖擷自The Related Companies官網）

2018-06-01 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕多年前一名美國底特律青年到紐約找到第一份工作，就是在證券經紀公司Laird上班，但不久後公司出了問題只好讓他離開。青年隨後在貝爾斯登投資銀行找到第2份工作，不過他和上司產生了衝突導致自己被解僱。青年一氣之下自己拿1萬美元（約新台幣30萬元）創業，如今已成為身價76億美元（約新台幣2280億）的富豪，他就是美國地產大亨羅斯（Stephen Ross）。

據《CNN》報導，羅斯回憶，他被解僱後絕望地留在紐約，因為自己沒有錢，也不認為有人會聘用他，在外面散步一圈回來後，羅斯決定向媽媽借1萬美元，在1972年創辦了自己的房地產公司The Related Companies。

開始房地產工作後，羅斯發現自己對此充滿熱情，而且做得越多就越投入，這讓他認為被解僱是發生在自己身上最好的事情。但羅斯也說，在成功的路上不會一帆風順，總是會遇到障礙。

美國房地產市場曾在1990年代崩潰，為了保護自己公司的業務，羅斯誠懇地與銀行協商。他透露當時自己跟銀行說，「我欠你很多錢，但我會一直還錢，並有債務抵押品作擔保」，結果銀行同意了。時至今日，與羅斯公司業務有關的房地產價值高達500億美元（約新台幣1.5兆元）。

羅斯現在77歲，卻沒有放慢腳步的計劃。他每天早上6時15分起床，每週2到3次從時代華納中心的底部走到最高點，一次跨兩層樓梯，總高度約700英尺（約213公尺）。當他想放鬆時，會打打高爾夫球開開船。羅斯說，當你喜歡你所做的事情時，你一天都不會感到自己在工作。