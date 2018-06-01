黑人在自家車庫遭警槍殺 陪審團判警方賠償4美元

美國黑人希爾（Gregory Hill Jr.）在自家車庫中遭警方擊斃，陪審團裁定警方僅需擔負1％責任，賠償金額為4美元（約新台幣120元）。槍擊示意圖。（法新社）

2018-06-01 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州聖露西亞郡黑人爸爸希爾（Gregory Hill Jr.）養育著3名小孩，他在2014年30歲時於自家車庫中遭警方擊斃。近來由1名黑人男子、2名白人男子和5名白人女子組成的陪審團，裁定警方僅需擔負1％責任，賠償金額為4美元（約新台幣120元）。

據《CNN》報導，2014年1月14日下午3時左右，有1位媽媽到小學接孩子時，聽到希爾在他家車庫中大聲播放歌曲，歌詞中充滿F開頭的髒話，媽媽因此報警有噪音騷擾。警察紐曼（Christopher Newman）和洛佩茲（Edward Lopez）趕赴現場，敲打希爾家的前門和車庫門。

隨後警方發現車庫門緩緩打開，洛佩茲往裏頭一看大喊希爾手上有槍，車庫門又緩緩關下，紐曼見狀連忙開槍，第1槍打在門上，第2槍和第3槍擊中希爾的腹部，第4槍打中希爾的頭。由於開完槍後車庫門已經關上，所以他們不知道希爾的狀況如何，還通報總部要求派出特警隊和狙擊手。

警方支援到場後從窗戶投入催淚瓦斯，進入現場時才看到希爾已經死了，他的手上並沒有槍，只有一支未上膛的手槍在他褲子的後面口袋裡，之後的解剖發現希爾當時喝得很醉。

希爾死後留下3歲、6歲、9歲的小孩，希爾的母親決定控告紐曼和其主管、警長馬斯卡拉（Ken Mascara），但陪審團經過10個小時的討論後，認為紐曼完全不需為此事負責任，希爾則須為自己的死亡負上99％責任，而警方代表馬斯卡拉有1％責任。

希爾一家聘請的律師菲利普斯（John Phillip）說，這個裁決令人困惑，而且開庭時法官還禁止他向陪審員說話，讓他不禁感嘆「黑人孩子的痛苦只值1美元多，這正是非裔美國人現在所面臨的困境──黑人生活並不重要。」菲利普斯之後將繼續上訴。