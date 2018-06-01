對中國南海有無辦法？ 美將領：我們對奪島很有經驗

關於中國南海問題，美軍聯合參謀主任麥肯錫中將（Kenneth McKenzie）表示「美國軍方在西太平洋對奪島有很多經驗。」。圖為美軍太平洋艦隊。（法新社）

2018-06-01 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕儘管川普政府在北韓問題上希望與中國合作，但有關南海問題仍是相當強硬。美軍聯合參謀主任麥肯錫中將（Kenneth McKenzie）被媒體問到對中國南海人工島嶼有無辦法時，當場嗆聲「我只想告訴你，美國軍方在西太平洋對奪島有很多經驗。」

據《CNN》報導，麥肯錫說，美軍在第二次世界大戰中積累了很多經驗，奪取許多小島，這就是美軍過去所展現出的核心競爭力。麥肯錫的話向來相當有份量，因為他是五角大廈五角大樓位階最高的官員之一，經常與美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）會面。

自從美國海軍希金斯號驅逐艦（USS Higgins）和安提頓號神盾巡洋艦（USS Antietam），於5月27日駛近南海西沙群島12海里後，美國和中國之間就產生緊張局勢，中方聲稱該地區幾乎全都是其領海，但美方認為那裏是國際公海。

麥肯錫對此表示，美軍將繼續按照國際法的規定進行自由航行，「我們將繼續做我們正在做的事情。」麥肯錫說，美軍已準備好保護美國和該地區的盟國利益。

中國政府曾於5月31日指出，美國說他們將南海軍事化是荒謬的。但美國防部長馬蒂斯表示，中國已經將南海軍事化了，畢竟美方的監視顯示中國在該地區部署地對空導彈和防空系統，更派遣轟炸機降落在其中一個小島上。