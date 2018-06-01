她嚇壞了！見了梅克爾一面 遭到中國近身監控

德國總理梅克爾（右）在5月28日會見中國維權律師余文生妻子許豔（左）。（圖擷取自許豔推特）

2018-06-01 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾在5月訪問中國，並在期間與被監禁的中國維權律師余文生的妻子許豔見了一面，但是，隨後，許豔即在網上發布遭到中國近身監控的訊息，門口3個攝影機對著她、出門被警方在1、2公尺內近身跟監，讓她很害怕。

余文生是中國維權律師，今年1月17日，曾發表表關於修憲的公民建議公開信，提及「國家主席差額選舉」等內容，1月19日被帶走，從此遭到監禁，余文生的妻子許豔多方奔走，但都見不到丈夫，連律師也遭到禁止會面，她非常擔心。

梅克爾訪華，許豔特地求助梅克爾。但才見過面，就疑似遭到監控報復，許豔在昨天（5月31日）的推特上發布被監控的訊息；《德國之聲》報導，許豔表示，她下樓準備出門，樓下3台攝影機對著她，樓底下還有個小房間，裡面擺了好多電腦屏幕，還有2個人近距離跟監她，她走了1公里想搭計程車，但連著2輛計程車都被跟監在後的警察揮走，讓她無法出門。

梅克爾上週訪中，也會見另位維權律師王克璋的妻子李文足，王全璋自2015年7月被關押後即無音訊，余文生曾為王全璋擔任辯護律師，李文足事後表示謝謝梅克爾的關心，但沒提及其他個人問題。