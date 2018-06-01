中國在吉爾吉斯最大能源開發案爆貪瀆 吉前總理被調查、境管

吉爾吉斯斯坦首都比什凱克。（圖擷取自Google地圖）

2018-06-01 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕號稱是中國在中亞國家吉爾吉斯斯坦的最大能源開發案，比什凱克熱電廠改造，爆出跨國貪瀆案，吉爾吉斯前總理薩帕爾·伊薩科夫已經被國家安全委員會傳喚調查，並遭到限制住居及出境。

《自由亞洲電台》報導，中、吉合作比什凱克熱電廠改造案，是由中國特變電工公司與吉方能源公司在2013年7月16日，於上海合作組織峰會期間簽訂的，總經費3.86億美元（約116億台幣），由中方提供20年貸款，其中11年利率是2%，不過，全案須由中國公司施工完成。

這項工程在2017年8月30日竣工，不過，2018年1月就發生故障，吉爾吉斯首都大量住宅和機構被斷掉熱水和暖氣，吉方隨後展開調查，包括多名能源公司人員被拘留，而近來案情擴大，吉爾吉斯議會介入，指示檢方調查當初簽約的疑義，被調查人員包括前總理伊薩科夫在內。

吉爾吉斯當地媒體報導，伊薩科夫曾為此案先後與中國公司18次私下會晤，並多次被邀請到中國旅行；但伊薩科夫聲明否認指控，並澄清自己是清白的。

不過，吉爾吉斯議員表示，目前吉爾吉斯外債高達44%，其中最大債主就是中國，由於無力償還，已經威脅到國家利益。