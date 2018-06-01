六四前夕 又傳多位異議學者遭中國軟禁、「被旅遊」

前中共總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤（美聯社）

2018-06-01 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕進入六月，今年是中國六四天安門事件29週年，每年此時，中國政治氣氛都相當肅殺，今年，再傳年有多位異議學者遭到軟禁及「被旅遊」，其中還包括中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤，以「禁聲」換來不用「被旅遊」。

《自由亞洲電台》報導，最近遭到「被旅遊」及軟禁的人士以北京「天安門母親」成員為主體，包括學者高瑜、查建國、何德普、六四傷者齊志勇等多名異議人士。

據報導，已經85歲的鮑彤表示，「國保」（中國國內安全保衛，重點政治及間諜偵察）不久前已向他「打招呼」，禁止他在六四之前受訪，不然就要出去（被旅遊），由於他年事已高，且要每天服藥，所以現在除了仍24小時監控之外，放寬對他的軟禁程度，只要不在六四前接受採訪，就可以不用如往年六四要「被旅遊」。

受監控還有北京「天安門母親」團體，據報導，「天安門母親」發起人之一張先玲指出，所有的成員都遭到監控，從5月下旬起即「如影隨形」的跟監，今年跟往年不同的是，現在改成警方及地方車牌跟監。

每年的六月四日，「天安門母親」成員及支持者都會前往公墓奠祭親人，不過，今年，部分的成員已被帶走，本來，查建國與何德普出門都被要求「坐警車」，近日何查德和妻子已被帶往外地，高瑜則可能被帶到雲南等地旅遊，要過了六四才能返家。