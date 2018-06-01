巴西石油從業員取消罷工

2018-06-01 02:20

〔中央社〕巴西全國石油從業人員工會今天宣布，決定建議各地分會取消30日零時展開的72小時罷工行動，因為高等勞動法院將針對附和罷工的工會罰金提高至每天巴西幣200萬元。

全國石油從業人員工會（FUP）聲明指出，面對勞動法院的裁定，建議各地分會暫時做出讓步，結束罷工。

巴西石油公司（Petrobras）設在聖保羅州內地城市保力尼亞（Paulinia）的煉油廠規模全國最大，今天凌晨已恢復正常運作。

巴伊亞（Bahia）、巴拉納（Parana）和聖卡塔里納（Santa Catarina）等七州的煉油廠，也在今天上午正常運作。

巴西石油公司指出，全國各地的煉油廠情況已趨向正常化，部分作業單位甚至沒有換班，應急小組在必要時開展工作，以確保生產不受影響。

29日，高等勞動法院已受理巴西石油公司和國家律政署提出的訴案，裁定石油從業人員的罷工運動不合法，並局部受理律政署的聲請，將罰金從每天巴西幣50萬元提高至200萬元。

石油從業人員決定罷工支持卡車司機的示威運動，並要求巴西石油公司總裁巴倫特（Pedro Parente）下台，通過立即修訂巴西石油公司石油衍生品價格的調整政策，降低廚房用瓦斯和燃油價格。

自去年7月以來，巴西石油公司即開始採取按美元和國際市場油價變化調整價格，致使消費價格漲幅遠高於通貨膨脹率。這段期間，煉油廠銷售的汽油價格累計上漲49.71%，柴油價格上漲55.09%。

巴西總統府高原宮昨天發布聲明指出，政府將維持巴西石油公司的價格政策。（編輯：嚴思祺）