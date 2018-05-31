29年前14歲生下第1胎 英夫婦喜迎第21個新生命

住在英國蘭開夏郡的蘇和尼爾夫婦，2人均有被棄養的成長背景，因此他們在1989年，14歲的蘇首次懷孕時，就決定要珍惜生命的到來，如今他們即將迎來第21個孩子，堪稱英國最大的家庭。（圖擷取自Radford instagram）

2018-05-31 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕住在英國蘭開夏郡（Lancashire）的蘇和尼爾（Sue&Noel Radford）夫婦，2人均有被棄養的成長背景，因此他們在1989年，14歲的蘇首次懷孕時，就決定要珍惜生命的到來，如今他們即將迎來第21個孩子，堪稱英國最大的家庭。

綜合外媒報導，1982年，2人在蘇7歲時首次相遇，1989年，年僅14歲的蘇決定生下與尼爾的第1個愛的結晶，2人於1993年結婚後，很快地有了第2個孩子，隔年又懷上第3胎，在他們迄今30年的婚姻生活中，嬰兒們接踵而至，他們原本決定不再生小孩，但近期內又透過社群媒體Instagram公布超音波照片，蘇懷上第21個小孩。

家庭生活開銷大 蘇稱生產會上癮

蘇與尼爾約在2007年，花費24萬英鎊（約台幣958萬元），在蘭開夏郡買下1棟原為養老院的維多利亞式房屋，內有10間臥室，夫妻倆共同經營麵包店，每天早上6點半起床討生活，直到晚上11點才得以安歇，但他們並沒有接受政府補助，完全自食其力。

蘇與尼爾1家每週就要燒掉250英鎊（約台幣9985元）用於超市採購，以早餐來說，他們1家23口每天消耗約8514毫升的牛奶、3公升的果汁與3盒麥片，在耶誕節時，夫妻倆會為每名子女各預留100至250英鎊的禮物預算（台幣約4000元至1萬元），並在他們生日時提撥100英鎊的禮物預算，蘇自認可能生小孩成癮，他們都很享受被小孩環繞的感覺。

目前2人的孩子有29歲的克里斯（Chris）、24歲的蘇菲（Sophie）、22歲的克洛伊（Chloe）、21歲的杰克（Jack）、19歲的丹尼爾（Daniel）、17歲的路克（Luke）、16歲的米爾麗（Millie）、15歲的凱蒂（Katie）、14歲的詹姆斯（James）、13歲的艾爾麗（Ellie）、12歲的艾米（Aimee）、10歲的賈許（Josh）、9歲的麥克斯（Max）、7歲的提爾立（Tillie）、6歲的奧斯卡（Oscar）、5歲的卡斯柏（Casper）、2歲的海爾力（Hallie）、1歲10個月大的馮碧（Phoebe）、8個月大的阿奇（Archie）與蘇腹中的女嬰，但有1名男孩阿菲爾（Alfie）在2014年，蘇懷孕23週時胎死腹中。