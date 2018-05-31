讓消防員安全工作！ 日本開發空中懸浮滅火機器人

有日本研究團隊開發出一款能懸浮在空中進行滅火的機器人，據悉其可處理人類無法靠近的火災情況，科學家希望能在3年內投入實際應用。（圖擷取自日本東北大學網站）

2018-05-31 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近年不時發生有消防員因救火喪命，有日本研究團隊為防止類似情況發生，開發出一款能懸浮在空中進行滅火的機器人，據悉其可處理人類無法靠近的火災情況，科學家希望能在3年內投入實際應用。

綜合日媒報導，日本東北大學教授田所諭等人30日宣布，開發出一款名為「Dragon Fire Fighter」的滅火機器人，這個細長管狀的機器人長達3公尺，前端和中間部位有噴水口，後端則可與消防車水管連接，能借助水的噴射力懸浮在空中。

該機器人的前端設有可觀察火災狀況和檢測熱源的攝影機，消防員可藉此了解現場狀況、尋找火源，並進行遠端操控，還可通過改變水柱的噴射方向，改變機器人前進方向，前端可向左向右移動約1.5公尺。

研究團隊的設想是，讓機器人用於高樓、大型倉庫或難以靠近火源的火災情況，例如與消防車雲梯上的水管頂端相連後，讓機器人從公寓的高層窗戶進入建築後滅火。

研究人員表示，在一次實驗中，機器人穿越過代表窗戶的障礙物後，用了約1分鐘時間噴滅了金屬桶內的火焰。今後計劃將機器人加長至10到20公尺，並提升耐火性能和操作方便性等，走向實用化。

田所諭表示，「希望不再有消防員因救火而喪命」，如果未來機器人能投入實際運用，消防員可在許多火災現場更安全地工作。