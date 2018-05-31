被控為75萬代價出賣美國 CIA探員駁：設局引誘中國

近期1名CIA前探員被控出賣機密給中國情資人員，對此前探員則反駁，此為設局誘使中國。圖為中國國徽與美國國旗。（美聯社）

2018-05-31 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國中情局（CIA）1名前探員曾洩露機密情資給中國，引起美國FBI關注，並於去年6月遭逮。美國近期開庭審理此案，檢方認為他被中國以2萬5000美元（約近新台幣75萬元）天價利誘，而該名前探員則反駁，「一切都是為了引誘中國才設局」。

綜合外媒報導，美國時間30日開庭審理，現年60歲的前探員馬洛里（Kevin Mallory）洩密案件。檢方指出，馬洛里曾與上海1家智庫聯繫，雙方曾談及一段對話，「你們的目的是為了取得訊息，而我的目的就是要錢。」，讓美國檢方懷疑洩密的可能性。

馬洛里的律師則反駁，馬洛里是名愛國的美國人，他提供假文件，設局讓對方洩露中國情資，甚至有將此事告知CIA的前同事。檢方對此不相信，並指出有力證據。

檢警搜查馬洛里住處時發現電腦硬碟含有機密及超機密文件，也發現馬洛里使用中國提供的手機，發送部分文件內容聯絡對方，因此檢方認定馬洛里為錢出賣中國。

此前，馬洛里於去年4月從上海返美時，被發現攜帶未申報的1萬6500美元（約新台幣49萬元）入境，雖然稍後獲准入境，卻引起相關單位懷疑他涉嫌洩密給中國情資單位，他於5月遭FBI約談，6月被逮捕。