韓航野蠻董娘被控慣性施暴員工 韓警申請逮捕令

大韓航空會長趙亮鎬的夫人李明姬涉嫌對工人慣性施暴，首爾警方今（31）日宣布，已就此案對李明姬申請逮捕令。（法新社）

2018-05-31 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕大韓航空會長趙亮鎬的夫人李明姬，因涉嫌對工人施暴已被警方2度傳喚調查，首爾警方今（31）日宣布，已就此案對李明姬申請逮捕令。

綜合外媒報導，警方指控，現年69歲的李明姬，「利用她高人一等的地位，習慣性辱罵、侮辱和傷害在社會上居弱勢者，毫不感到愧疚。」據悉，她在2011年8月至今年3月期間，對11人共進行24起暴力攻擊。

李明姬在週一和週三分別接受警方傳喚，接受長達15小時和11小的調查。據稱，李曾因不滿保全沒顧好首爾住家的大門，向對方丟擲園藝剪刀；她還因司機犯了個小錯，在大街上痛踢他，以及在酒店建築工地辱罵、毆打工人。

警方表示，李明姬面臨7項罪名。有些罪名例如特殊傷害和特殊攻擊，就算與受害者達成和解、對方放棄提告，也無法逃過法律懲處。李明姬則否認了大部分指控。

警方聲明說：「儘管案情重大，她仍否認所有指控，託稱不記得，令人擔心她會湮滅證據。」

趙亮鎬長女趙顯娥2014年鬧出「堅果門」事件後，他的次女趙顯旼3月因不滿廣告公司主管的表現，當眾用水潑臉，被媒體稱為「潑水門」。在這之後，趙氏家族涉嫌逃稅、走私等一系列不法行為相繼曝光。