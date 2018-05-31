女學生與墓碑拍「畢業照」 背後原因讓網友心碎

女學生與病逝母親合照掀起網路瘋傳。（圖擷自薩凡納推特）

2018-05-31 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕近期畢業季即將到來，許多學生會選擇與家人或朋友拍照留念，而美國1名女學生近期釋出一張與墓碑合影的「畢業照」，感動上千網友。

美國德州一名女高中生薩凡納（Savannah）就讀當地約翰霍恩高中（John Horn High School），她有一位罹癌的母親。得知母親病情的薩凡納，她決定每學期的第一天及最後一天，要與母親拍照留念。照片中母女倆都會拿著星巴克拍照留念。直到去年秋天她升大學，且母親於2017年12月逝世，讓她一度萌生要終止這項拍照計畫。

但到了大一學期的最後一天，薩凡納突然轉念，不想中止這項計畫。她上週三於推特貼出一張與母親墓碑的合照，那時正逢美國畢業季，掀起網路瘋傳這張感人的「畢業照」，感動上萬名網友。而該貼文被轉發至「Dcard」後，也引起許多網友共鳴爆哭，直呼「想家了」。

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