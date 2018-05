女學生與墓碑拍「畢業照」 背後原因讓網友心碎

2018-05-31 23:49

〔即時新聞/綜合報導〕近期畢業季即將到來,許多學生會選擇與家人或朋友拍照留念,而美國1名女學生近期釋出一張與墓碑合影的「畢業照」,感動上千網友。

美國德州一名女高中生薩凡納(Savannah)就讀當地約翰霍恩高中(John Horn High School),她有一位罹癌的母親。得知母親病情的薩凡納,她決定每學期的第一天及最後一天,要與母親拍照留念。照片中母女倆都會拿著星巴克拍照留念。直到去年秋天她升大學,且母親於2017年12月逝世,讓她一度萌生要終止這項拍照計畫。

但到了大一學期的最後一天,薩凡納突然轉念,不想中止這項計畫。她上週三於推特貼出一張與母親墓碑的合照,那時正逢美國畢業季,掀起網路瘋傳這張感人的「畢業照」,感動上萬名網友。而該貼文被轉發至「Dcard」後,也引起許多網友共鳴爆哭,直呼「想家了」。

Yesterday was my last day of high school. For 4 years I’ve taken pictures with my mom on my first and last days of school. She wasn’t able to make it for the last one, but her strength motivated me to stay strong during this time. All of my hard work is for her! ❤️????????‍???? pic.twitter.com/pDGlOEoxod