歐洲國家禁「蒙面」+1 丹麥通過新法8月上路

丹麥今（31）日決定，和幾個歐洲國家一樣，禁止在公共場所穿戴「蒙面」服裝，圖為身穿尼卡布的穆斯林女性行經丹麥國會。（美聯社）

2018-05-31 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥今（31）日決定，和幾個歐洲國家一樣，禁止在公共場所穿戴「蒙面」服裝，例如穆斯林女性常穿的全身式罩袍「布卡」（burqa）、遮臉面紗「尼卡布」（niqab），新法將在8月1日上路。

綜合外媒報導，丹麥國會週四在75票贊成、30票反對、74人缺席的情況下，通過中右翼聯盟提出的法令。政府表示，這項法令沒有針對任何宗教，也沒有禁止婦女頭巾（headscarves）、特本（turban）或是猶太人頭蓋帽（Jewish skull cap）。

然而，這項法令也被稱是「布卡禁令」（burqa ban），被認為就是針對穆斯林女子的服裝。法國、比利時和奧地利都有類似法律。

右派民粹主義政黨、丹麥人民黨（DF）的移民事務發言人亨里克森（Martin Henriksen）表示，「國會表決已明確指出，布卡和尼卡布，不屬於丹麥。它們與丹麥文化和丹麥根基並不相容。」

雖然丹麥的穆斯林女性很少會蒙面罩袍，但若在8月1日法條上路後，在公共場所穿著遮臉服裝，首次違法將被處1000丹麥克朗（約4700新台幣），再犯者最重處1萬丹麥克朗（約4.7萬新台幣）或6個月監禁。