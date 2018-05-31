重現詹皇「背後故事」！ 這廣告讓皇迷都跪了

詹姆斯現在正率領騎士隊挑戰第4座總冠軍。（資料照，法新社）

2018-05-31 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕NIKE官方昨（30）日釋出最新的形象廣告，主角為NBA紅人克里夫蘭騎士全明星詹姆斯（Lebron James），不過時間卻回到2002年，重新再現當時詹皇要在背上刺下「天選之人」的刺青過程。

廣告中場景設定在2002年拉斯維加斯的一肩刺青店，一名少年拿著紙條走進店裡，要求將紙條上的字刺在背上，刺青師先是驚訝，再三確認後，便接受少年要求。此時畫面特寫少年充滿自信的笑臉，那是透過電腦特效（CGI），重現詹姆斯16年前的樣子，沒有鬍子的下巴以及散發自信的微笑成為亮點，而紙條上則寫著「天選之人」（CHOSEN 1）的字樣。該廣告在說明欄寫下：「把那些字放在背上是一回事，實現它們又是另一回事。」影片最後也以「永遠相信」結尾，作為該品牌的形象標語。

據美國知名體育雜誌《體育畫報》報導，詹皇於2002年2月18日以「天選之人」的稱號登上該期雜誌的封面人物時，還只是個年僅17歲的高中生。當時詹姆斯雖已是眾所矚目的籃球新星。

但第一個寫下此稱號的撰文者葛蘭特（Grant Wahl）回憶道：「在雜誌中撰文是一回事，但若將一個孩子放在封面，並稱他為『The Chosen One』，我很擔心會因此摧毀他。也許用摧毀過於強烈，但若將層次拉得如此高，我敢肯定他的生活會變得很不一樣。壓力會非常大。」葛蘭特毫不掩飾表示自己其實「很擔憂」。

不過自從詹皇進入NBA至今，已經入選14次明星賽、拿下4次年度最有價值球員、3次總冠軍及3度總冠軍最有價值球員，且現在正率領騎士隊挑戰第4座總冠軍。在呼聲極高的此刻，NIKE趁勢推出最新的形象廣告，要大家回顧詹皇16年前的樣子，引發廣大回響，截至今晚，在YouTube上的影片已有143萬8千多觀看次。

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