曾獲獎肯定 阿聯人權鬥士遭判10年徒刑

2018-05-31 19:07

〔中央社〕阿拉伯聯合大公國親政府媒體今天報導，曾獲獎肯定的人權鬥士曼索爾，因侮辱「阿聯地位、威望及其象徵」而被法院判處10年徒刑。他出獄後，還須接受當局監視3年。

新聞網站The National及海灣新聞報（Gulf News）今天報導，曼索爾（Ahmed Mansoor）也被阿布達比法院判處100萬迪拉姆（dirham）（約新台幣822萬1400元）的罰款。

The National指出，48歲的曼索爾因在社群網站上散布不實資訊，企圖破壞阿聯與鄰國的關係而被定罪。

阿聯不允許外國記者參加這類審判，掌權的家族也難容反對勢力。

曼索爾育有4名子女，他致力爭取阿聯賦與人民更大的政治及公民權利，而於2015年獲頒馬丁恩納斯人權捍衛者獎（Martin Ennals Award for Human Rights Defenders）。

曼索爾是倡議組織「阿聯5君子」（UAE Five）的成員之一，這5人2011年4月被捕，同年稍後雖獲總統特赦，但曼索爾卻被沒收護照，限制出境。

曼索爾2017年3月遭控違反網路犯罪法被捕，引發人權觀察（Human Rights Watch）及國際特赦組織（Amnesty International）譴責。