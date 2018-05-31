追「曼哈頓懸日」美景 紐約客擠爆街頭

大批民眾駐足街頭等待「曼哈頓懸日」，在傍晚8點21分左右，陽光終於穿透烏雲，餘暉瞬間灑滿整個曼哈頓的街道，民眾紛紛搶拍奇景。（法新社）

2018-05-31 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕一年僅2次的「曼哈頓懸日」（Manhattanhenge）在當地時間30日在紐約上演，這個現象意指在落日夕陽時，這時候夕陽餘暉會均等地照亮街道上南北兩側的建築，成為天文與人類文明結合的奇景。

「曼哈頓懸日」只會發生在接近夏至的5、7兩個月，2次一共4天，今年5月29日、7月13日是半懸日，在街道正中央看到半沉半浮的太陽，而5月30日、7月12日則是整顆火紅的太陽靜置在街道的盡頭中央的全日奇景，而當地時間30日傍晚人們擠爆曼哈頓14街到57街之間的東西向街道。

在29日半懸日美景因烏雲遮蔽而無法現身，不過30日的全日美景仍吸引大批民眾駐足等待，許多汽車也在接近落日的時候，停在街道上，儘管烏雲仍濃密，不過在當地時間20點21分左右，陽光終於穿透烏雲，餘暉瞬間灑滿整個曼哈頓的街道，現場民眾尖叫歡呼，雖然此景僅持續幾秒鐘就被烏雲遮蔽，但捕捉到此景的民眾仍互相擊掌慶賀，下次「曼哈頓懸日」奇景將發生在7月12日。

除了曼哈頓，高雄一年也有兩次「懸日」奇景，分別是1月27至29日、11月11至13日之間，但去年底及今年初都因天公不作美而讓許多攝影好手敗興而歸。

大批民眾駐足街頭等待「曼哈頓懸日」，在傍晚8點21分左右，陽光終於穿透烏雲，餘暉瞬間灑滿整個曼哈頓的街道，民眾紛紛搶拍奇景。（法新社）

還沒接近太陽下山時間，街道上已經開始湧現追景民眾。（路透）

今天的「曼哈頓懸日」奇景僅持續幾秒鐘就被烏雲遮蔽。（路透）

今天的「曼哈頓懸日」奇景僅持續幾秒鐘就被烏雲遮蔽。（路透）

大批民眾駐足街頭等待「曼哈頓懸日」，在傍晚8點21分左右，陽光終於穿透烏雲，餘暉瞬間灑滿整個曼哈頓的街道，民眾紛紛搶拍奇景。（法新社）

大批民眾駐足街頭等待「曼哈頓懸日」，在傍晚8點21分左右，陽光終於穿透烏雲，餘暉瞬間灑滿整個曼哈頓的街道，民眾紛紛搶拍奇景。（法新社）