英國滾動起司競賽影片曝光 網友讚：比看起乩還有趣

英國布羅克沃夫的酷柏山丘，昨（30）日舉辦1年1度的滾動起司競賽。（美聯社）

2018-05-31 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國布羅克沃夫（Brockworth）的酷柏山丘（Cooper’s Hill），昨（30）日舉辦1年1度的滾動起司競賽（cheese rolling competition），現在參賽者在草地上前仆後繼的影片於網路上曝光，讓許多台灣網友直呼「比看起乩還有趣」。

綜合外媒報導，滾動起司競賽參賽者不分男女老幼，均須在工作人員將起司滾下山丘後，開始去追逐滾動中的起司，先搶到起司的人就是比賽的冠軍，影片中能夠看到，參賽者不分男女，從陡峭的長草山坡上，起步競逐滾走的起司，每個人都跌得七零八落，渾身沾滿泥土。

儘管參賽者們模樣都相當狼狽，但大家都還是相當認真地想要搶到滾下山丘的起司，冠軍最後由30歲的當地男子克里斯．安德森（Chris Anderson）獲得，據《BBC》稱他在起司達到時速112公里時將其拿下，他已連續14年獲得勝利，共贏回22塊格洛斯特雙層起司。

許多台灣網友看完影片後，都對此感到相當爆笑，相繼留言指出「害我吃飯狂笑」、「快來看b-boy神上身」、「每個人都會空翻，超神」。

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英國滾動起司競賽影片