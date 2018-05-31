「樹大招風」？法院認證道具鈔是「偽鈔」 老闆判刑

香港電影道具公司負責人被控持有大量「偽鈔」，今（31）日被香港法庭判有罪。圖為港元真鈔。（路透）

2018-05-31 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港道具公司負責人張偉全和借用道具鈔票的男子羅潤霖涉嫌擁有大量「偽鈔」被起訴，今（31）日被香港法庭判有罪，判處4個月徒刑，緩刑2年。

香港道具公司曾為金馬獎得獎電影《樹大招風》、《迷城》提供道具鈔票；香港媒體報導，警方2016年11月搜查電影道具公司發現大批道具鈔票，調查後拘捕張偉全及羅潤霖，張被指擁有21箱、共22.3萬張偽鈔，包括港元、英磅、美元及歐元等；羅潤霖則被指持有約1萬張面額1000元的港鈔偽製品。2人皆被控保管偽製紙幣罪。

不過被告辯稱，這些是道具鈔票，而且在正反兩面印有中文「道具」與英文「props」（道具）字樣。據香港媒體報導，調查此案的員警覺得這些道具鈔票雖然看起來很像，但是紙質與真鈔差很多，摸起來有點像普通的影印紙、不像鈔票。

法官認為，兩名被告都清楚知道，涉案的道具鈔票不論在字型、樣式及數字都和真鈔一樣，雖然沒有防偽線，但一般市民要仔細分辨才知道是偽鈔，所以裁定道具鈔票屬偽製鈔票。

法官指出，一般人在生活中，不會保管偽鈔，若有，一定屬不尋常的行為；張偉全的公司並非只有1箱道具鈔票，而是20多箱，推論張偉全保留這批「真度甚高」的道具鈔有其他用途，法官認為，2名被告都明知道具鈔票是偽鈔，是違法保管，因此裁定罪名成立。

2名辯方律師今年2月則指出，涉案的道具鈔票根本不能合理地冒充真鈔，強調被告沒有犯罪意圖。香港名導演吳思遠和演員田啟文都曾出庭為張偉全作證。