女大生賣初夜大玩3P 嫖客嫌「不像處女」拒付錢還偷拍

2018-05-31 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國有不少女大生為籌措學費，不惜出賣肉體、包養、裸貸等方式賺錢，甚至賣淫援交拍賣初夜。日前中國一名女大生為籌學費答應以人民幣16000元（約新台幣75000元）「拍賣初夜」和2名男子大玩3P，沒想到完事後2人卻以女大生動作熟練「不像處女」為由拒絕付錢，甚至還偷拍影片PO上網炫耀。

綜合媒體報導，中國一名女大學生為了籌錢繳學費，決定上網拍賣她的第一次，她在交友軟體上遇到2名男子表示願意以16000元跟她交易玩3P，沒想到完事後2名男子卻耍賴，質疑女大生動作熟練「不像處女」，因此拒絕付錢。

女大生聽完整個人大崩潰，在床上當場痛哭「我自己沒交過男友我不知道嗎？」男子則回「我怎麼一點都不感覺到你是處女。」女大生哭訴「這種事你不能感覺的啊！」事後雙方就在房門口討價還價，女大生看見其中一名男子拿手機錄影，便哭喊「怎麼這樣子啊」。

女大生看見2名男子只拿出幾張鈔票就想打發她，哭哭啼啼的說「不夠，我真的要繳學費」，最後嫖客才不甘願的掏出幾千元鈔票拿給女大生，事後還把過程PO上網路炫耀，「這個笨蛋！給了我3千！我他X最多給她一千！這種女孩......」。

影片曝光後，2名男子立刻遭到大批網友撻伐，留言痛批「畜牲啊！兩個大男人玩學生妹還不想付錢？簡直是人渣中的戰鬥機了吧」、「省下錢後半輩子治愛滋用吧」、「太過分了吧！超生氣...騙人家第一次還不付錢！會有報應的」、「真不要臉，沒錢就不要嫖」。