940萬次瀏覽！中風妻新髮型塌掉哭哭 夫上髮廊學吹整超有愛

2018-05-31 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名男子安德魯（Andrew）與妻子泰瑞莎（Theresa）結褵45年，太太18年前中風，安德魯便一肩扛起照顧責任。最近他帶著愛妻上髮廊，還討教吹頭髮技巧，為的就是讓愛美的太座，能夠維持漂亮的髮型，不因頭髮扁塌而難過，造型師凱莉（Raigen Kelley）聞訊，錄下這段溫馨的畫面，上傳個人臉書，至今累計940萬人次瀏覽。

綜合媒體報導，日前3名孩子送泰瑞莎前往新布朗費爾斯市（New Braunfels）一間髮廊剪頭髮，當作母親節禮物，結果也讓她很滿意，但過了一天頭髮卻塌掉，心裡有點難過，安德魯見狀，跑去該間髮廊，但因不曉得該買哪幾項產品，遂向店員表達來意，希望回家可以幫老婆做造型。

報導指出，設計師戈梅茲（Andrea Gomez）被安德魯的來意打動，自願提供吹髮教學，並相約隔天見面，安德魯夫妻也依約前往，安德魯認真聆聽專業指示，包括吹風機要從什麼角度去吹、怎麼吹會好看、梳子怎麼捲才能出現漂亮的弧度與蓬度等，他都一一照做。

報導提到，髮廊主管梅爾（Nicci Meyer）表示，起初看到老先生站在老太太座椅後方，問東問西的覺得很納悶，一問之下才發現，他為了讓妻子時時保持像剛從髮廊走出時那般亮眼，非常盡力學習，還讓現場不少人眼眶泛淚。

報導提及，這段畫面也被凱莉捕捉下來、上傳個人臉書，她在貼文中指出，「真愛確實存在，雖然她無法自行處理頭毛，但其夫努力不懈地，一步一腳印學習，試圖代替老婆完成這項日常事務，能夠親眼目睹這動人的一幕，實在是太讚了，我都哭了，多麼鶼鰈情深的一對夫妻」。

報導引述，這部1分13秒左右的影片，自本月20日深夜11時02分上傳後，不到2週至少已有940萬人次瀏覽、近12萬筆留言。許多網友表示，「媽媽好美」、「老先生太酷了」、「也太甜蜜了吧」；還有人標記情人，要求「老公我老了你也要這樣對我喔」；也有人直接秀恩愛，「我丈夫也是這麼貼心」。

報導指出，安德魯與泰瑞莎得知影片廣受好評、兩人一炮而紅後，一度不知如何是好。不過，兒子史蒂夫（Steve）卻很開心，還稱讚爸爸手藝不錯，「我媽看起來好美」。

史蒂夫也透露，媽媽中風後，爸爸一直毫無怨言地隨伺在側，即便工作仍時時刻刻想著妻子，趁著輪班休息時間，回家替她做飯、洗澡，再趕回去上班，下班再繼續陪老婆、上床睡覺。