冒生命危險說實話 北韓民眾罕評金正恩

2018-05-31 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓當局長年實行高壓統治，對人民言行嚴格監控，一旦口出批評當局的言論可能招來殺身之禍。如今竟有2名北韓民眾接受外媒訪問時罕見批評北韓領導人金正恩，冒著生命危險將北韓人民心聲傳遞至自由世界。

英國廣播公司（BBC）報導指出，一名北韓婦女孫惠（化名）自願受訪時被要求評論金正恩，她帶著不滿的情緒將金評為「商人」、「吸血鬼」，她說，金正恩跟一般平民沒什麼區別，但卻將人民的錢拿走，「用腦袋把民眾的錢吸走，有如吸血鬼一般」。

另一名北韓男子哲浩（化名）在接受BBC訪問時表示，北韓人民抱怨生活的不滿聲音其實不小，不過常有人因為發言不慎遭保衛部（北韓國安單位）抓走，接著就此人間蒸發。哲浩說，這些人往往被關進該國的監獄，很多人在獄中受盡酷刑，被迫挖自己的墳墓，甚至承受強姦等非人道刑罰。

哲浩指出，當地「被發言」的情況也相當嚴重，許多被關進監獄的民眾其實什麼話都沒說，但官員為了提高績效，時不時就得抓一些無辜的人民進去監獄或勞改營。

過去幾個月內，BBC透過一個秘密通訊網路持續與部分北韓平民聯繫，採取最嚴格的措施保障受訪者身分不致外流。BBC強調，若北韓當局得知受訪者真實身分，後者將面臨嚴厲懲罰，輕則被關進勞改營，重則遭處決，其親屬也很可能被送進監獄。