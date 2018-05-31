川普見了這個人... 「川金會」搶先登場了！

川普與金卡戴珊會面，被外界戲稱是川金會搶先上演。（圖擷自川普推特）

2018-05-31 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩將在下月12日舉行高峰會，引起全球關注。今天先在白官與美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）會面，由於金卡戴珊和金正恩都有「Kim」的名字，美國媒體戲稱這是一次另類的「川金會」。

綜合外媒報導，金卡戴珊今天原本要與川普女婿庫許納（Jared Kushner）見面，最後順利與川普碰面，金卡戴珊拜訪白宮主要是為了幫監獄囚犯發聲，討論刑事司法改革。川普透過推特表示，「今天與金卡戴珊有很棒的會面，我們討論了監獄改革和量刑的問題。」

金卡戴珊呼籲，川普應赦免因持有毒品等罪名，已身陷牢獄20多年的高齡62歲女囚艾莉絲．瑪麗．強生（Alice Marie Johnson）。此行包括強生的律師巴奈特（Brittany K. Barnett）等人都到場，他們與最終順利與川普會面。

針對金卡戴珊為強生發聲，白官官員表示，正在審查強生女士的案子。金卡戴珊表示，她一直有和強生透過電話連絡，但從未見過強生一面；巴內特則說，很感激金卡戴珊使用她媒體曝光度來點亮這個問題。