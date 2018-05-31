美將領：中國是美在亞洲最大的長期威脅

美軍太平洋司令部今改名為美軍印太司令部，美國防部長馬提斯赴夏威夷主持司交接典禮，多名美軍高官直言中國的威脅。（法新社）

2018-05-31 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕美軍太平洋司令部今改名為美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command），美國防部長馬提斯（Jim Mattis）赴夏威夷主持司交接典禮，隨後這些美國高級軍官都發表演說，他們矛頭都指向了中國，多次明確提到「來自中國的威脅」。

美國防部長：亞洲不應受任何國家掠食性經濟威脅

綜合外媒報導，當地時間30日，美軍印太司令部交接儀式在夏威夷珍珠港舉行，在美國防部長馬提斯的見證下，原太平洋司令哈理斯（Harry Harris）將指揮權交接給新任司令戴維森（Phil Davidson），接管這個橫跨半個地球的防區，在交接儀式結束後，美國防部長馬提斯在演說中指出，亞洲是一個開放投資，自由、公平且互惠的貿易的區域，不應受任何國家掠食性經濟或脅迫性威脅，他強調：「因為印太地區有很多帶與很多路。」

馬提斯此番演說被視為對中國「一帶一路」倡議的一次公開回應，他隨後也提到將中國列為競爭主要對手的《 2018 國家防衛戰略》，他表示：「美國現在會目光清晰地看見真實的世界，而不是其所希望見到的世界。」

卸任的太平洋司令部指揮官哈里斯也發表了告別演說，他首先談到中國在南海的軍事化行為，他說：「中國仍然是我們最大的長期威脅，如果我們和盟友沒有密切合作，中國將實現其在亞洲霸權主義的夢想。」哈里斯強調，自蘇聯解體以來，世界上發生了很多變化，雖然很多變化不錯，但威脅依然存在，哈里斯最後強調，美國長達27年的假日結束了，大國競爭又開始了，「我相信我們正處在歷史的轉捩點上。」

新上任印太司令部指揮官戴維森說：「對美國而言，全球5個最重要的威脅（中國，伊朗，朝鮮，俄羅斯，極端主義）中，有4個在這個戰區」而俄羅斯和中國是首要威脅。