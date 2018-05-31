伏特加下肚.... 俄男竟拿金屬桿砸裂價值百萬歷史名畫

俄國特烈季亞科夫畫廊（Tretyakov Gallery）內展出的名畫「伊凡雷帝殺子」（Ivan the Terrible and His Son Ivan on November 16, 1581），日前被嚴重破壞。（歐新社）

2018-05-31 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科一名37歲的男子波多普林（Igor Podporin），在25日晚間，對畫廊內展出的名畫「伊凡雷帝殺子」（Ivan the Terrible and His Son Ivan on November 16, 1581）嚴重破壞，當地警方將他逮捕後發現，波多普林當時因乾完100公克伏特加、才會失控，畫廊則表示日後將計畫停止在畫廊內，販售酒精飲料。

綜合外媒報導，25日傍晚8時左右，波多普林獨自前往特烈季亞科夫畫廊（Tretyakov Gallery）看展，他先是在畫廊的咖啡廳，喝下100公克伏特加後，便來到展場，認為「伊凡雷帝殺子」的畫作描述歷史不正確，便舉起一旁的金屬欄杆，擊碎蓋在畫作上的玻璃，導致原始畫框受損，畫布中央沙皇兒子一處，因此產生3個裂口。

特烈季亞科夫畫廊則表示，這幅畫已受到嚴重破壞，「所幸，這幅畫最珍貴的地方，也就是沙皇和他兒子的臉部和手部，並未受損」，初估修護費用約在500萬盧布到1000萬盧布之間（約新台幣240萬元至479萬元），畫廊總監古維娃透露，將會與承包商討論停售事宜，希望畫廊場所內停止販售酒精飲料。

「伊凡雷帝殺子」是由俄國著名的寫實主義畫家列賓（Ilya Repin）在1885年完成的作品，據館方形容，「伊凡雷帝殺子」的重要性與蒙娜麗莎並駕齊驅。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆