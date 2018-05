伏特加下肚.... 俄男竟拿金屬桿砸裂價值百萬歷史名畫

俄國特烈季亞科夫畫廊(Tretyakov Gallery)內展出的名畫「伊凡雷帝殺子」(Ivan the Terrible and His Son Ivan on November 16, 1581),日前被嚴重破壞。(歐新社)

2018-05-31 13:08

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯莫斯科一名37歲的男子波多普林(Igor Podporin),在25日晚間,對畫廊內展出的名畫「伊凡雷帝殺子」(Ivan the Terrible and His Son Ivan on November 16, 1581)嚴重破壞,當地警方將他逮捕後發現,波多普林當時因乾完100公克伏特加、才會失控,畫廊則表示日後將計畫停止在畫廊內,販售酒精飲料。

綜合外媒報導,25日傍晚8時左右,波多普林獨自前往特烈季亞科夫畫廊(Tretyakov Gallery)看展,他先是在畫廊的咖啡廳,喝下100公克伏特加後,便來到展場,認為「伊凡雷帝殺子」的畫作描述歷史不正確,便舉起一旁的金屬欄杆,擊碎蓋在畫作上的玻璃,導致原始畫框受損,畫布中央沙皇兒子一處,因此產生3個裂口。

特烈季亞科夫畫廊則表示,這幅畫已受到嚴重破壞,「所幸,這幅畫最珍貴的地方,也就是沙皇和他兒子的臉部和手部,並未受損」,初估修護費用約在500萬盧布到1000萬盧布之間(約新台幣240萬元至479萬元),畫廊總監古維娃透露,將會與承包商討論停售事宜,希望畫廊場所內停止販售酒精飲料。

「伊凡雷帝殺子」是由俄國著名的寫實主義畫家列賓(Ilya Repin)在1885年完成的作品,據館方形容,「伊凡雷帝殺子」的重要性與蒙娜麗莎並駕齊驅。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆