美軍公布環太軍演時間 目標：威懾來自大國的侵略

本屆環太軍演將在6月27日到8月2日間舉行，演習地點為夏威夷群島到加州南方之間的海域。圖為2012年環太軍演一景。（圖擷自美國海軍官網）

2018-05-31 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕全球規模最大海上演習，由美軍所主導的跨國聯合海上操演─「環太平洋軍演」（Rim of the Pacific Exercise）時間地點公布了，本屆環太軍演將在6月27日到8月2日間舉行，演習地點為夏威夷群島到加州南方之間的海域。

美國海軍官方網站在當地時間30日公布環太軍演時間，2年一度的環太軍演今年是第26屆，本屆演習將在6月27日到8月2日，於夏威夷群島到加州南方海域之間海域舉行，本屆將有26個國家參與，包含澳洲、巴西、汶萊、加拿大、智利、法國、德國、印度、印尼、以色列、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、南韓、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加、英國、美國和越南；其中巴西、以色列、斯里蘭卡和越南都是首次參加。

此次演習將動員25000人參與，出動47艘水面軍艦、5艘潛艇、18個國地面部隊，逾200架飛機；本屆由紐西蘭擔任海戰指揮官，而智利擔任聯合力量海上環節指揮官，聲明指出，這是首次由非環太演習創始國（智利）出任此職務。

聲明中也強調，本屆演習將首次演示美國空軍發射LRASM（遠程反艦飛彈），以及美國陸軍所打造的系統來發射NSM（海軍打擊飛彈），將由日本陸上自衛隊來發射，這也是首次有地面作戰部隊加入環太演習的實彈射擊。

美軍聲明表示：「2018環太軍演的主要目的，將提升聯合部隊的殺傷力、彈性和靈活性，來威懾和擊敗來自主要大國在各種領域所發起的侵略行為。」

中國自2014年起，連兩屆都有參與環太軍演，今年本也有邀請中國，但由於美方不滿中國擅將南海軍事化而決定將中國踢出軍演，中國怒指美國無權對南海說三道四；對於我國是否有機會爭取觀察環太平洋軍演，國防部長嚴德發說，現在是大好機會，還在溝通當中，並透過參加會談或軍種交流，和美方溝通和協商。