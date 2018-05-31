接近戰爭邊緣！以巴爆發2014年加薩戰爭以來最嚴重衝突

以巴爆發2014年加薩戰爭以來最嚴重的衝突，以色列南部遭數枚火箭襲擊，造成3名士兵受傷，以色列怒以空襲報復。（法新社）

2018-05-31 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦近來因美國將駐以使館遷至耶路撒冷，導致雙方爆發2014年加薩戰爭以來最嚴重的衝突，以色列南部遭數枚火箭襲擊，造成3名士兵受傷，以色列怒空襲加薩走廊，以色列官員警告局勢已「接近戰爭邊緣」。

綜合外媒報導，以色列南部遭超過70枚火箭及迫擊砲襲擊，警報聲大作，軍方的防空系統也啟動攔截，以國軍方的鐵穹防空系統成功攔截到大部分火箭，3名士兵受傷，有1枚迫擊炮落入1所幼稚園中，所幸當時沒有上課，由於當下正值居民上班、課通勤時間，當地政府立即呼籲民眾到防空設施避難，這是自2014年加薩戰爭後，首度發布發布要民眾到防空設施避難警報。

以色列隨即展開空襲報復，空襲了55處目標，飛彈車生產工廠、彈藥庫、訓練營和指揮所，還包括一條巴勒斯坦武裝人員正在挖的地道，以色列情報部長卡茲（Israel Katz）警告，若哈瑪斯繼續攻擊以色列的話，「我也不知道他們的命運會如何」強調現在已經「接近戰爭邊緣」。

有媒體指出，巴以最近的武力衝突升級與過去雙方戰爭前的序幕「如出一轍。」

不過目前傳出雙方開始停火，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）表示，經過過去數小時的多方協調，哈瑪斯願意在加薩停火，只要以色列也維持停火狀態，雖然以色列否認有停火協議，但是也暫停了空襲行動。