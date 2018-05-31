俄國流亡記者「詐死復生」 各界反應一覽

巴布臣科遭暗殺消息傳出後，民眾在他的「遺像」前獻花哀悼。（法新社）

2018-05-31 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕震驚世界的俄羅斯流亡記者遭暗殺案，今天經烏克蘭政府證實是一樁精心設計的詐死事件，目的在防止俄國對他不利，消息傳出後引發國際譁然，各界反應相當不一。

綜合外媒報導，41歲的巴布臣科（Arkady Babchenko）曾在俄國軍隊服役，是俄國最著名戰地記者之一，但他因批評時政面臨生命危險，去年逃到烏克蘭定居。暗殺事件發生隔天，巴布臣科親自現身記者會，澄清自己沒有遇害，並感謝烏克蘭安全部門救了他一命。

以下節錄事發後，外媒整理各界重要反應一覽：

▼俄羅斯

俄羅斯外交部表示，巴布臣科得以生還是個「好消息」，同時譴責烏克蘭政府設下此局來抹黑俄羅斯有關部門，明顯在挑釁俄國。

曾與巴布臣科共事的索爾達托夫（Andrei Soldatov）也質疑此行動的正當性，認為詐死之舉已越線，「我們的工作不是警察，而是記者」索爾達托夫說，「我們應該讓大眾相信新聞，但此事件令傳媒的可信性再受打擊」。

▼烏克蘭

烏克蘭總理格羅伊斯曼（Volodymyr Groysman）認為這次行動相當成功，讚揚安全部門的傑出表現，並認為這次行動是必要之舉，因為「俄羅斯不太可能會放棄（暗殺）」。

▼歐盟

暗殺消息傳出後，歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）先是遣責此為「駭人聽聞的罪行」，在得知巴布臣科詐死後鬆了口氣。

歐盟外交政策主管墨格里尼（Federica Mogherini）也做出類似反應，表示獲悉此為詐死事件令人鬆了口氣，表示將持續關注此案進展。

▼無國界記者組織

無國界記者組織（RSF）秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）在推特發文，對烏克蘭造假一事感到憤怒，認為烏克蘭政府主導事件，利用傳媒製造假新聞，手段相當危險。

▼歐洲記者

不少記者對巴布臣科「死而復生」的消息感到震驚，並頻頻在推特上推文討論，多數人直呼是好消息，也有人直言，詐死事件對巴布臣科並無好處，認為他「只是想活下去而已」。