愛女罹重症需移植骨髓救命 強國狠父竟稱：就當我死了吧！

中國河南省安陽市一名22歲女子趙晴，2016年被診斷出罹患急性骨髓性白血病，需要他人捐骨髓救治，經配對發現爸爸的骨髓與她相符，但對方卻狠心拒絕。（圖翻攝自《騰訊新聞》網站）

2018-05-31 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省安陽市一名22歲女子趙晴，2016年被診斷出罹患急性骨髓性白血病，住進醫院隔天，父親便不見人影，僅剩母親蔣風靈陪在身邊。有天趙女突然休克，急需他人捐骨髓救治，經配對發現爸爸的骨髓與她相符，但對方卻狠心拒絕，甚至直言「你就當我死了吧！」

《騰訊新聞》報導，蔣風靈表示，與丈夫結婚後隔年生下女兒，但他常酗酒、靠打零工維生，婆家也不管，因此女兒出生後都在外婆家，3、4歲大時偶爾才去阿嬤家住，家中經濟主要是靠娘家接濟，最終受不了選擇離婚，並將孩子、2000元人民幣（約新台幣9341元）交給對方，自己外出賺錢。

報導指出，蔣女指出，2年後前夫再婚，她獨自一人帶著女兒離開。即便對前夫有所不滿，但她仍鼓勵女兒回家探望父親。2016年6月回去時，趙父因蓋房子資金不足，開口向女兒借錢，「剛開始打工不到一年的趙晴，背著媽媽拿出了自己幾乎全部的積蓄，還貸了些款」，想盡辦法湊出3萬元人民幣（約新台幣14萬元）。

報導提到，未料3個月後，趙女被發現左側淋巴結腫大、輸液5天仍不見轉好，爸媽趕緊將她送往醫院，並「被確診為急性髓性白血病」。然而，正值最需要親人在身邊陪伴的時期，趙女父親卻選擇不告而別，只能與母親相依為命，還不時問著「媽，你說我還能好嗎？」令人揪心不已。

報導提及，有天趙女突然休克，院方見狀況不好，立馬替她進行骨髓比對，尋求可能潛在的捐贈者。結果顯示，爸媽的骨髓都與女兒相符，但程度有所差異（父高母低），醫師建議「最好用爸爸的」，並要求盡快進行移植。

報導引述，趙父原本答應要捐骨髓給女兒，「但掛了電話的10分鐘後，孩子奶奶打過來電話：你們愛死就死、愛活就活，就算你女兒死，我也不會讓我兒子捐一滴血！」之後趙父改變態度，拒絕以對並稱「你就當我死了吧！」不得已蔣女只好冒險將自己的骨髓移植給愛女。

報導指出，蔣女原本以為手術很順利，沒想到「女兒的膀胱炎成為了母女倆的噩夢」，趙女天天以淚洗面睡不好，後來身體好轉才出院，但晴天霹靂的是，複診後發現，「檢查報告上顯示的白血病復發」，讓蔣女好崩潰，因為過去2年來，為了治療賣掉房子、花費醫藥費130萬元人民幣（約新台幣607萬1831元），還把表姐拖下水（賣房），至於孩子的父親，則不敢指望。