香港最大網戀詐騙案！ 富婆遭馬國男騙上億元

香港一名56歲女子誤墜網戀陷阱，遭馬來西亞一名自稱為「金融分析師」的男子，騙走港幣2640萬元（約新台幣1億222萬元），成為香港歷年來最大的網戀受害者。（示意圖）

2018-05-31 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名56歲女子誤墜網戀陷阱，遭馬來西亞一名自稱為「金融分析師」的男子，騙走港幣2640萬元（約新台幣1億222萬元），成為香港歷年來最大的網戀受害者。

綜合媒體報導，香港這名未婚陳姓女子，任職某貿易公司會計部主管，與家人居住新界沙田。2016年2月，陳女透過臉書認識一名馬來西亞男子，對方自稱澳洲籍華僑，在澳洲的一間國際石油公司從事金融業務工作，雙方透過電話和通訊軟體WhatsApp傳情，不到1個月就建立起關係。

當年7月，該男子向陳女表示，他將獲得一筆8000萬港元的遺產，但是因為周轉不靈，資金未能支付遺產手續費，要求陳女匯款給他1000美元（約新台幣3萬元）。後來該男子又用各種理由要求陳女匯款，陳女深信不疑花光身家，先後匯款給對方共387次，金額高達港幣2640萬元。

後來該男子神隱，陳女感覺不對勁，今年2月向警方報案，沙田警區重案組偵辦後追回港幣200多萬元，並向國際刑警求助追捕涉案嫌犯，以「欺騙手段取得財產」處理案件，目前還未有人被捕。

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