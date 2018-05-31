美軍太平洋司令部 今改名印太司令部

2018-05-31 09:20

〔駐美特派員曹郁芬／華府30日報導〕美國國防部長馬提斯今天宣佈將美國的美軍太平洋司令部改名為美軍印太司令部（US Indo-Pacific Command）。他說，這代表美國認知到印度洋與太平洋的連結。

根據美國國防部的新聞稿，馬提斯在夏威夷見證前任美軍太平洋司令哈理斯與新任司令戴維森的交接典禮時做了上述宣佈。將來美軍印太司令部將「從寶萊塢延伸到好萊塢，從企鵝涵蓋到北極熊」。

他說，美國的「國家防衛戰略」報告是美軍的地圖，這分戰略報告認知到現實，目光清晰地看見真實的世界，而不是美國希望見到的世界。

馬提斯表示，美國的「 2018 國家防衛戰略」是十年來的首創，認知到美國在太平洋面對的挑戰，展示美國的決心，以及對印太地區的持久承諾。

回應中國「一帶一路」 美國防部長：印太有很多帶、很多路

馬提斯說，美國的印太司令部尋求強化區域內國家的連結，是確保區域成為開放投資，自由、公平且互惠的貿易的基石，而不受任何國家掠食性經濟或脅迫性威脅，「因為印太地區有很多帶與很多路」，這是馬斯對中國「一帶一路」倡議的一次公開回應。

美軍太平洋司令部創立於一九四七年元月一日，是目前美國九個聯合司令部中規模最龐大，責任區最廣的一個。戴維森將成為首任的美軍印太司令。