BBC調查100家知名企業 這11家把台灣放在國家欄

《BBC中文網》在28至29日期間，隨機選擇100家國際知名企業，發現其中有11家將台灣放在國家欄目。（圖翻攝自ASOS官網）

2018-05-31 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕先前中國對航空業施壓，要求航空公司將台灣列入中國，引發台灣民眾不滿。外媒進一步調查100家國際知名企業，橫跨餐飲、時裝、化裝品、汽車、科技等產業，發現有11家企業將台灣放在國家欄目。

《BBC中文網》在28至29日期間，隨機選擇100家國際知名企業，發現其中有11家將台灣放在國家欄目，有8家用「中國台灣」等一中意涵詞彙稱呼台灣，有71家用地區進行分類，並將10家的標註方式列為「其他」。

根據報導調查，11家將台灣或中華民國放在國家欄目的企業包括推特（Twitter）、網飛（Netflix）、HTC、Prada、香奈兒（Chanel）、ASOS、H&M台灣版網站、Puma、三越伊勢丹、肯德基、飛雅特汽車（Fiat）。

至於8家用「中國台灣」等一中意涵詞彙稱呼台灣的企業則有聯想（Lenovo）、惠普（HP）、路易威登（Louise Vuitton）、寶獅汽車（Peugeot）、本田汽車（Honda）、戴姆勒（Daimler，即賓士汽車）、福特汽車、希爾頓酒店（Hilton）。