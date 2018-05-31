董雲裳任美亞太助卿案將撤銷 傳將轉駐星大使

美亞太助卿提名人董雲裳。（資料照）

2018-05-31 08:24

〔駐美特派員曹郁芬／華府三十日報導〕美國代理亞太助卿董雲裳提名真除案，傳出變化，美國ABC電視網今天報導，美國國務卿龐皮歐將在川金峰會後撤回國務院亞太助卿董雲裳的提名，前美軍太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）以及白宮國安會亞太資深主任博明（Matt Pottinger）都是龐皮歐考慮提名的亞太助卿人選。史威夫特今年五月十七日才從海軍退休。

ABC網站一篇報導引用三名消息來源的話說，董雲裳在這次預定於六月十二日在新加坡舉行的峰會中完全被邊緣化，龐皮歐上任後的第一個主要人事安排就是撤回董雲裳的任命，但董雲裳有可能改派為美國駐新加坡大使。

董雲裳是職業外交官，曾派駐台北的美國在台協會，女兒在台灣出生。歐巴馬任內曾多次代表國務院公開演說支持美台關係的深化。

她原本在歐巴馬時代的國務院亞太副助卿，川普上任後一直代理亞太助卿一職，因為與前任國務卿提勒森培養出良好的工作關係而被提勒森力薦真除，去年十二月獲白宮正式提名。

但川普政府裡不少官員批評董雲裳對北韓及中國太軟弱，向來對中國強硬的參議員盧比歐在二月的任命聽證會上除了質疑董雲裳有關國務院網站刪除台灣國旗一事，還在推特上表示將全力阻止她的任命。

國務院發言人諾爾特對ABC電視網表示，董雲裳目前還是提名人，也是國務院團隊受尊重的成員。不過這篇報導說，做為代理亞太助卿，董雲裳已經在這次美國與北韓的談判中完全被邊緣化，但她很可能會被提名擔任美國駐新加坡大使，撤回原先被提名的前白宮副國安顧問麥可法蘭。