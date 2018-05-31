台灣好羨慕！日企員工若分手 還可放「失戀假」...

日本許多企業推出福利搶人。（歐新社）

2018-05-31 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕因少子化及人口高齡化衝擊，日本面臨勞力人口短缺問題，為了確保留住優秀人才，許多企業都推出福利搶人，廣告代理公司Aurora（アウローラ）推出「美容津貼」，有些公司甚至還讓員工放「失戀假」、領「三代同堂工作獎金」。

日本《美日新聞》報導，Aurora廣告公司最近為女性職員提供「美甲福利」，並提供職員染髮、頭皮護理與指甲保養、彩繪光療等服務，公司內甚至駐有簽約的美甲師。公司表示，若是從手尖開始美麗，就會更加關心自己的外表，公司內部的氣氛會更加開朗與明亮，況且讓指尖放鬆也能緩解壓力。

該公司26歲銷售人員表示，「不做指甲和不化妝一樣」，他也提到，現在即使在工作中不慎弄傷指甲，公司也會立刻做出反應。另外該公司對男性也提供美容課程。該公司表示，這個方案被稱為「office nail」，員工使用率高達85%。

此外，有些公司則推出「失戀假」，由於員工失戀會導致工作效率大減，不如讓員工放假好好療傷；有些則會提供「愛的假期」，讓員工好好為愛人過生日或其他活動，有的禮物費用，還可由公司來支付等。

日本分析師認為，企業提供員工獨特的福利，讓一些不易找到人才或中小企業，在爭取人才時從其他公司中脫穎而出，這些福利雖會增加支出，但員工對工作往往會更積極，企業仍是得利的。