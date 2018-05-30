一切全是戲！批普廷俄記者還活著 假被殺躲追殺

稍早傳出週二遭到謀殺身亡俄國記者巴布臣科（中），今（30）日在記者會現身澄清自己沒死。（路透）

2018-05-30 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕批評俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的俄國記者巴布臣科（Arkady Babchenko），稍早傳出週二遭到謀殺身亡，但今（30）天卻在烏克蘭電視中的記者會現身。烏克蘭安全局局長格里察克（Vasyl Hrytsak）說，他們設計了一起假謀殺案，防止巴布臣科真的遭追殺身亡。

綜合外媒報導，41歲的巴布臣科曾在俄國軍隊服役，是俄國最著名戰地記者之一，但他因批評時政，而面臨生命危險，去年逃到烏克蘭定居。今日稍早傳出他週二在烏克蘭遭謀殺身亡。

正當民眾紛紛表示哀悼，烏、俄兩國為此大打口水仗之際，巴布臣科突然在烏克蘭電視中現身，在記者會澄清自己沒有遇害，並感謝烏克蘭安全部門救了他，也向不知情而為他哀悼的親友道歉。

格里察克說，他們在發現俄國試圖謀殺記者後，設計了這起假謀殺案，而這起攻擊行動是「俄國安全部門下令的」；調查人員已確定有位烏克蘭公民被俄國安全部門以4萬美元（約120萬新台幣）收買，要他謀殺流亡的俄國記者。

另外，巴布臣科的妻子稍早表示，丈夫在公寓門口遇害，背部遭到多次槍擊。他的妻子顯然不知道這是一起假謀殺案，巴布臣科在記者會上表示，「我特別向我的妻子道歉。」