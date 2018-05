與希臘協定的新國名 馬其頓總理：交付公投

馬其頓總理薩耶夫(講台發言者)週三(30日)表示,與鄰國希臘達成共識的任何新國名,都將在今年交付公投。(歐新社)

2018-05-30 22:57

〔即時新聞/綜合報導〕馬其頓共和國(Macedonia)入歐談判至今仍因國名爭議而受到希臘阻礙。馬其頓總理薩耶夫(Zoran Zaev)週三(30日)表示,與鄰國希臘達成協定的任何新國名,會在今年交付公投。

綜合外媒報導,薩耶夫是在馬其頓和希臘兩國外長,28日在布魯塞爾就解決數十年來有關馬其頓國名爭議進行會談後,宣布這項消息。馬其頓政府表示,談判已達最終階段。

馬其頓政府先前已承諾修改國名,以解決希臘長期抗議的問題,即希臘北部有個馬其頓區(Macedonia),「馬其頓共和國」之名則有覬覦其領土之嫌。作為改名的回報,希臘承諾不再反對馬其頓加入歐盟或北約。

薩耶夫表示,兩國就馬其頓國名的相關協議已快達成共識,「我們同意這項協定的基礎和原則。」;任何解決方案、即新國名,都將交付公投,可能於今年9月或10月投票。

薩耶夫並未具體說明新國名可能是什麼,僅表示希望和希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)就此事在週五前進行「重要通話」。在電話會談之後,他會公布更多訊息。

這個巴爾幹半島國家的可能新名稱包括「北馬其頓共和國」(Republic of Northern Macedonia)、「上馬其頓共和國」(Republic of Upper Macedonia),以及已被雅典駁回的「伊林登馬其頓共和國」(Republic of Ilinden Macedonia)。