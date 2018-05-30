與希臘協定的新國名 馬其頓總理：交付公投

馬其頓總理薩耶夫（講台發言者）週三（30日）表示，與鄰國希臘達成共識的任何新國名，都將在今年交付公投。（歐新社）

2018-05-30 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕馬其頓共和國（Macedonia）入歐談判至今仍因國名爭議而受到希臘阻礙。馬其頓總理薩耶夫（Zoran Zaev）週三（30日）表示，與鄰國希臘達成協定的任何新國名，會在今年交付公投。

綜合外媒報導，薩耶夫是在馬其頓和希臘兩國外長，28日在布魯塞爾就解決數十年來有關馬其頓國名爭議進行會談後，宣布這項消息。馬其頓政府表示，談判已達最終階段。

馬其頓政府先前已承諾修改國名，以解決希臘長期抗議的問題，即希臘北部有個馬其頓區（Macedonia），「馬其頓共和國」之名則有覬覦其領土之嫌。作為改名的回報，希臘承諾不再反對馬其頓加入歐盟或北約。

薩耶夫表示，兩國就馬其頓國名的相關協議已快達成共識，「我們同意這項協定的基礎和原則。」；任何解決方案、即新國名，都將交付公投，可能於今年9月或10月投票。

薩耶夫並未具體說明新國名可能是什麼，僅表示希望和希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）就此事在週五前進行「重要通話」。在電話會談之後，他會公布更多訊息。

這個巴爾幹半島國家的可能新名稱包括「北馬其頓共和國」（Republic of Northern Macedonia）、「上馬其頓共和國」（Republic of Upper Macedonia），以及已被雅典駁回的「伊林登馬其頓共和國」（Republic of Ilinden Macedonia）。