挖內幕有口碑 中國法制晚報調查部門遭裁撤

2018-05-30 21:58

〔中央社〕中國法制晚報的調查報導在陸媒中頗有口碑，屢屢引起迴響。但負責調查報導的深度新聞部5月上旬卻被裁撤，有4名記者因此離職。

法制晚報今年初高層改組後，便展開內部人事大調整，被員工視為整肅及清洗，因此已導致一些記者及編輯離職，以抗議這一行動。更有傳聞指稱，離職人數多達40人。

自由亞洲電台報導，面對去電查證，法制晚報方面僅表示「這個不太清楚，每一個版面的版塊和版區，都是主編和編輯部定的」。

報導指出，今年1月，法制晚報社長由原任北京青年報副社長彭亮接任後，內部便遭到整肅及清洗，引發員工嚴重不滿。但彭亮是財務工作出身，且沒有新聞資歷。

彭亮接任後除引發記者及編輯離職外，報導還提到，法制晚報人員已大幅縮減，原創新聞的內容也日益減少。

根據報導，法制晚報深度新聞部主編朱順忠4日透過微信表示，他領導的深度新聞部被裁撤，雖然1分鐘後就匆匆刪文，但已引起注意。

法制晚報內部人士透露，深度新聞部被裁撤一事引起記者不滿，編輯部且出現不少怨言，且有多人遞交辭呈。同時，報社記者抱怨深度新聞部被裁撤後，會失去相當數量的讀者，讓記者無所適從。

2016年8月間，朱順忠在微信朋友圈發表被中國官方視為敏感的律師被控顛覆罪、薄熙來主政大連時所建華表悄悄被拆等消息，不但遭中共宣傳部門干預，朱順忠更被「休假式治療」。