男子遭毒蛇攻擊擠血保命 右臂毒發成恐怖模樣

2018-05-30 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國一名男子在自家突然遭毒蛇襲擊，被咬到右手。男子當機立斷趕緊將毒血擠出，並趕快就醫，還好最後男子成功保住一命。

根據中國媒體報導，中國廣西崇左市一名梁姓男子在自家廚房內被躲在柴火堆的毒蛇竄出攻擊，當下他慌忙把毒血擠出，不讓蛇毒擴散至全身試圖自救，並趕到醫院廣西醫科大學第一附屬醫院急救。

當梁男到醫院後，毒蛇的毒液已經使他的右手組織組織壞死並腫脹，整隻手發黑，模樣駭人。所幸經過院方的血清治療，梁男已經慢慢康復，目前已出院。