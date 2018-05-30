菲眾議員：中國軍機騷擾菲海軍橡皮艇

2018-05-30 21:33

〔中央社〕菲國一名眾議員指出，中國軍用直升機在南海爭議海域騷擾菲國海軍橡皮艇，危及菲國海軍人員的生命。

菲國軍旅出身的眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano）今天在眾議院質詢時說，中國人民解放軍海軍直升機11日在仁愛礁海域，以「接近及危險」的距離騷擾菲國海軍橡皮艇，螺旋槳激起的海浪差點把橡皮艇掀翻。

當時菲國海軍人員正乘橡皮艇，準備向停泊在仁愛礁的廢棄軍艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）補給物資。

仁愛礁距菲國巴拉旺省西南方約106海里，菲國稱為愛尤銀礁（ayungin shoal）。菲方於1999年將馬德雷山號拖至仁愛礁附近擱淺，作為附近海域及島礁的監測站，並派兵駐守，充當主權象徵。

早在菲國前總統艾奎諾三世執政時代，菲律賓向馬德雷山號運補的船隻及飛機，即多次遭到中國阻撓。

阿勒哈諾指稱，這次騷擾菲國軍方的中國船艦，包括編號3368的海警船，以及編號549的解放軍軍艦。

他說，過去中國只以海警船來騷擾菲國軍方，但現已動用到解放軍軍艦，對菲國構成明顯的安全威脅。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）今天在眾議院接受質詢時才說，菲中關係在杜特蒂總統上任後已經改善，菲國在南海區域已重拾許多利益。

面對媒體詢問，凱耶塔諾坦承，外交部確實接到軍方投訴，且已向中國提出外交抗議。但他拒絕以「騷擾」一詞來形容此案，僅稱其為「事件」。

  • 菲國眾議員指控中國軍用直升機在南海爭議海域騷擾菲國海軍橡皮艇，危及菲國海軍人員的生命。（法新社）

    菲國眾議員指控中國軍用直升機在南海爭議海域騷擾菲國海軍橡皮艇，危及菲國海軍人員的生命。（法新社）

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