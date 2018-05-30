日本前外交官：北韓核武問題難採「利比亞模式」解決

2018-05-30 20:52

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本北韓問題專家田中均三十日表示，北韓的核與彈道飛彈開發已到達完成的階段，難以採取「利比亞模式」處理，不過北韓可以先提出具體行動，例如申報所有北韓核開發設施並接受國際原子能總署（IAEA）的檢查，表明棄核的決心。對於南韓總統文在寅有意參加美朝會談（川金會），田中均表示，文在寅如果只是為作秀宣傳，無助於解決朝核問題。

田中現任日本綜合研究所國際戰略研究所理事長，是日本第一位接觸並長期研究朝核開發問題的外交官，二○○一年擔任外務省亞洲大洋洲局長時期負責與北韓進行長達一年的協商，隔年促成了當時的首相小泉純一郎訪問北韓並簽署日朝「平壤宣言」，不過他在解決日本人質綁架問題上與現任首相安倍晉三有很大的歧見，曾批評安倍只重施壓而沒有策略。

田中表示，朝核問題在一九九四年的美朝核框架協議、二○○二年小泉訪朝及二○○五年六方會談進行過多次交涉，但相關國家並沒有完全當真，主要是當時北韓的核開發只有計畫沒有具體成果，但現今情況不同，北韓的核與彈道飛彈開發已到達完成的階段，美中均感受到北韓真正的威脅，北韓擁核是既成的事實，美中必須認真面對，解決問題或是朝著軍事對抗的方向發展，美中日「已無退路」。

他指出，朝核問題不能採取「利比亞模式」處理，因為兩者開發程不同，朝核開發幾近完成，即使北韓履行棄核，也非一朝一夕能解決，無法循利比亞模式先完成廢棄後再取消制裁，尤其朝美缺乏信賴關係，美國或國際社會若未給予足夠的保證，北韓仍會再次擁核自保。

田中對這波朝核談判的有兩項擔憂，除了不確定北韓是否真心棄核之外，也對擔憂美國總統川普的態度，他表示，即使是二○○二年的日朝峰會，雙方在檯面下交涉了一年，召開過二十五、六次工作協商，但美朝會談感覺卻像川普的獨角秀，檯面下作業並不充分。日前川普宣布取消會談，田中表示，他個人覺得並沒有不好，至少美方終於肯認真進入準備作業，美朝會談如果草率召開，一旦失敗了對這個地區會造成很大的風險。

另外，田中也提出日本面對這波朝核談判應採取的策略「P3C」。P指的是施壓（pressure），北韓態度軟化主要還是因為國際施壓，但施壓無法完全達到目標，必須輔以三個C，包括「coordination」（協調），如果日美中韓立場紛歧，必定會遭北韓利用，即使利用六方會談的場合也無所謂，第二個C是「Contingency planing」（應變計畫）北韓何時再發動挑釁大家都不知道，所以要有所準備，第三個是「communication」（溝通），不管對方是敵是友，溝通都是必要的，即使利用檯面下的管道都有必要保持溝通。